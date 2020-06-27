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    Президент Казахстана подписал распоряжение о присуждении премий в области СМИ

    27 Июня 2020, 10:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении премий, вручении грантов и объявлении Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    1. Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

    присудить премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

    Куатову Даурену Касеновичу – главному редактору газеты «Қазақ әдебиеті» за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности Главы государства;

    Кыдырали Дархану Куандыкулы – председателю правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» за значительный вклад в развитие казахскоязычных печатных средств массовой информации;

    Сарыбаю Серику Абикенулы – директору телеканала «Жетысу» за значительный вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации;

    Трухачеву Александру Владимировичу – шеф-редактору отдела аналитических программ канала «Хабар» за вклад в развитие отечественной тележурналистики;

    вручить гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

    Ашим Альбине – корреспонденту национального телеканала «QAZAQSTAN» за вклад в развитие казахстанского телевидения;

    Мадияровой Макпал Бакытбековне – корреспонденту отдела аналитических программ телеканала «Хабар» за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана;

    Нурушевой Маржан Еркимбековне – редактору-телеведущей телеканала «Semei» за вклад в эффективное информационное сопровождение региональной политики Казахстана;

    Смайлову Жандосу Мейрбекулы – выпускающему редактору информационного агентства «Азаттық рухы» за вклад в продвижение информационного освещения в интернет-пространстве;

    объявить Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

    творческому коллективу газеты «Ана тілі» за значительный вклад в развитие национальной прессы;

    творческому коллективу международного информационного агентства «Казинформ» за особый вклад в информационное освещение общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер;

    творческому коллективу республиканской газеты «Казахстанская правда» за значительный вклад в развитие средств массовой информации страны;

    творческому коллективу Мангистауского областного филиала национального телеканала «QAZAQSTAN» за вклад в развитие региональной журналистики.

    2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 26 июня 2020 года

    № 114


    Автор:

    Президент Казахстана СМИ Акорда
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