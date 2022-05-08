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Президент Казахстана подписал 10 правовых актов за неделю
8 Мая 2022 17:35

Президент Казахстана подписал 10 правовых актов за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Презиент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд правовых актов со 2 по 8 мая 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В частности, 3 мая, Глава государства подписал:

Указ «О награждении орденом «Барыс» ІІ степени Ли О.С.» За большой вклад в развитие театрального искусства актер РГКП «Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии» Ли Олег Сафронович награжден орденом «Барыс» ІІ степени;

Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан Тюркской Академией об условиях и порядке размещения Тюркской Академии». Соглашение предусматривает определение статуса, привилегий, иммунитета, правосубъектности, правоспособности, использования недвижимости и правового статуса персонала Тюркской академии в период деятельности в Республике Казахстан;

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации». Закон разработан в целях формирования эффективной правовой основы и совершенствования законодательства в сфере защиты прав ребенка;

Указ «О переименовании города Капшагая Алматинской области в город Қонаев».

В среду, 4 мая, Президент подписал:

Указ «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан». Согласно Указу административный центр Алматинской области перенесен из города Талдыкоргана в город Қонаев, а также созданы три области: Абай, Жетісу и Ұлытау;

Указ «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан». Согласно Указу административный центр Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области перенесен из села Аксуат в село Акжар. Кроме того, в составе Восточно-Казахстанской области образованы районы Ақсуат и Самар.

В четверг, 5 мая, Главой государства были подписаны:

Закон «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме»;

Указ «О проведении 5 июня 2022 года республиканского референдума».

В пятницу, 6 мая, подписаны следующие правовые акты:

Указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан»;

Указ «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов».

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