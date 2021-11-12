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    Президент Казахстана почтил память выдающегося государственного деятеля Турции Аднана Мендереса

    12 Ноября 2021, 19:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев почтил память выдающегося государственного деятеля Турции Аднана Мендереса. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает Б. Уали, на VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, прошедшем сегодня в Стамбуле, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев остановился на очень важном для казахского народа вопросе, выразил благодарность турецкому народу, который гостеприимно принял казахов в трудные времена, а также почтил память турецкого государственного деятеля Аднана Мендереса.

    «Сегодня я хочу отметить еще одно очень важное историческое событие. Речь идет о том, как Аднан Мендерес встретил, как братьев, тысячи казахских семей, которых судьба в середине прошлого века с большими трудностями привела в Анадолы. Выдающийся государственный и общественный деятель был в течение 10 лет, в 50-60 годы прошлого века Премьер-Министром Турецкой республики», – приводит Б. Уали слова Главы государства.

    В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что Аднан Мендерес очень помог казахам освоиться на новом месте.

    «Остров демократии и свободы, на котором проходит этот важный саммит, имеет прямое отношение к Аднану Мендересу. Как Президент Республики Казахстан от имени казахского народа хочу почтить память Аднана Мендереса и выразить искреннюю благодарность всему турецкому народу за его гостеприимство», – завершил свою мысль Президент Казахстана.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Президент Казахстана Турция
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