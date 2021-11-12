+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 429.29 EUR 492.1
RUB 6.04 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент Казахстана почтил память выдающегося государственного деятеля Турции Аднана Мендереса

12 Ноября 2021 19:32
Поделиться:
Президент Казахстана почтил память выдающегося государственного деятеля Турции Аднана Мендереса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев почтил память выдающегося государственного деятеля Турции Аднана Мендереса. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Выступление Главы государства на VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств
«Белавиа» прекращает перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Беларусь Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии нового офиса Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств Глава государства выступил с видеообращением к участникам Конгресса финансистов Казахстана

Как сообщает Б. Уали, на VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, прошедшем сегодня в Стамбуле, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев остановился на очень важном для казахского народа вопросе, выразил благодарность турецкому народу, который гостеприимно принял казахов в трудные времена, а также почтил память турецкого государственного деятеля Аднана Мендереса.

«Сегодня я хочу отметить еще одно очень важное историческое событие. Речь идет о том, как Аднан Мендерес встретил, как братьев, тысячи казахских семей, которых судьба в середине прошлого века с большими трудностями привела в Анадолы. Выдающийся государственный и общественный деятель был в течение 10 лет, в 50-60 годы прошлого века Премьер-Министром Турецкой республики», – приводит Б. Уали слова Главы государства.

В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что Аднан Мендерес очень помог казахам освоиться на новом месте.

«Остров демократии и свободы, на котором проходит этот важный саммит, имеет прямое отношение к Аднану Мендересу. Как Президент Республики Казахстан от имени казахского народа хочу почтить память Аднана Мендереса и выразить искреннюю благодарность всему турецкому народу за его гостеприимство», – завершил свою мысль Президент Казахстана.



Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Турция  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Выступление Главы государства на VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств
«Белавиа» прекращает перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Беларусь
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии нового офиса Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Глава государства выступил с видеообращением к участникам Конгресса финансистов Казахстана
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
2 Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
3 Коронавирус в Казахстане: два региона перешли в «желтую» зону
4 1260 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
5 Снег и дождь: прогноз погоды в Казахстане на три дня
6 Вопрос внедрения цифрового тенге прокомментировал глава Нацбанка
Читайте также
Президент РК: Государство в непростые периоды всегда поддерживало отечественный финансовый сектор
Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам Конгресса финансистов Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
Коронавирус в Казахстане: два региона перешли в «желтую» зону
1260 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Снег и дождь: прогноз погоды в Казахстане на три дня
Вопрос внедрения цифрового тенге прокомментировал глава Нацбанка
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив