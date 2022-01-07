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    Президент  Казахстана поблагодарил руководителей ряда стран и организаций за поддержку

    7 Января 2022, 14:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В своем обращении народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность главам государств-участников ОДКБ, руководителям ряда стран и организаций за оказанную поддержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хотел бы высказать искреннюю благодарность Премьер-Министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также Президентам Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана. Особые слова благодарности адресую Президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и главное по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение. Высказываю также благодарность Председателю Китайской Народной Республики, Президентам Узбекистана, Турции, руководителям Организации Объединенных Наций и других международных организаций за слова поддержки», - сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан.

    «В связи с обращением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ОДКБ Президент Казахстана Происшествия ЧП-2022
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