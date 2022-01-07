Президент Казахстана поблагодарил руководителей ряда стран и организаций за поддержку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В своем обращении народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность главам государств-участников ОДКБ, руководителям ряда стран и организаций за оказанную поддержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы высказать искреннюю благодарность Премьер-Министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также Президентам Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана. Особые слова благодарности адресую Президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и главное по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение. Высказываю также благодарность Председателю Китайской Народной Республики, Президентам Узбекистана, Турции, руководителям Организации Объединенных Наций и других международных организаций за слова поддержки», - сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан.

«В связи с обращением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.