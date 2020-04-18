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    Президент Казахстана поблагодарил Правительство Индии за партию лекарств для борьбы с коронавирусом

    18 Апреля 2020, 23:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Правительство Индии за направленную партию лекарств для борьбы с пандемией. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Искренне благодарю Правительство Индии и лично Премьер-министра г-на

    @NarendraModi за направленную в Казахстан партию лекарств для борьбы с пандемией. Особо хочу отметить, что этот жест дружбы и солидарности сделан в то время, когда Индия прекратила экспорт лекарств за рубеж», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

    Как сообщалось, рейс с особыми пассажирами и лекарствами прибыл из Индии в Казахстан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Индия
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