Президент Казахстана побеседовал с солдатами в военном полевом лагере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Алматинскую область Глава государства Касым-Жомарт Токаев побеседовал с солдатами в военном полевом лагере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Военнослужащие как раз собрались за столом пообедать. Они поприветствовали верховного главнокомандующего и поблагодарили Президента за уделенное время.

Сидя за одним столом с солдатами, Глава государства поговорил с ними, послушал их истории.

«Специально приехал из Астаны. Посмотрел, как вы упражняетесь. Не бывает более дорогой службы, чем служба Родине. Поэтому мы должны служить во благо своей страны», - обратился к солдатами Президент.

В свою очередь, солдаты тоже представились и рассказали свою историю.

«Я солдат срочной службы. Родом из Костанайской области. Меня часто пугали до армии: в армии дедовщина, год зря потеряешь. Но, придя в армию, понял, что попал в нужное русло. Я десантник и этим горжусь. Офицеры-сержанты для нас как братья. Как у нас говорят, десантник десантнику брат. Я благодарен Министерству оборону за то, что помогают развивать военное дело. Благодаря этому можно поступить в высшие учебные заведения. За это большое спасибо. Также хочу поблагодарить вас за то, что поддерживаете молодежь», - обратился солдат к Президенту.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев ответил, что всегда будет поддерживать молодежь.

«Я об этом часто говорю. В конце концов будущее нашего государства в руках молодежи. Будут поддерживать молодежь всеми силами. Буду наблюдать за ростом, создавать условия, в том числе социальные. У нас молодая страна. Средний возраст граждан нашей страны – 32 года. Вы являетесь костяком нашего народа. Мы реализуем мирную созидательную повестку дня. Не хотим ни с кем воевать. Мы хотим жить в дружбе со всеми государствами. Я провожу эту политику. Претворяю в жизнь эту дипломатию. Но армия нашего государства должна быть в полной боеспособности. Приехал посмотреть на эти учения. Без армиии государства не бывает. Мы будем заниматься мирным строительством, проводить реформы и создавать условия, прежде всего, для молодежи. У нас креативная, умная молодежь. Поэтому буду помогать молодежи», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялись стратегические командно-штабные военные учения «Батыл тойтарыс – 2023». Также Верховный главнокомандующий выступил перед военнослужащими.