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15:19
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Президент Казахстана ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства осмотрел сельскохозяйственные угодья ТОО «Ең-Дала» в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарту Токаеву рассказали о техническом оснащении предприятия и использовании адаптивных технологий земледелия для повышения урожайности, а также применения элитных семян научно-производственного центра зернового хозяйства имени А. Бараева.
Аким региона Ермек Маржикпаев проинформировал о состоянии агропромышленного комплекса области, планах по развитию растениеводства и животноводства, а также о работе по обеспечению продовольствием жителей столицы.
Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров доложил Главе государства о ходе весенне-полевых работ в стране и исполнении поручений по выделению финансовых средств для поддержки отечественных аграриев.
Президент Казахстана отметил, что со стороны государства уделяется особое внимание развитию аграрного сектора, а также подчеркнул важность эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
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