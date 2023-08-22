Президент Казахстана осмотрел производственный комплекс Goertek

ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана посетил производственный комплекс Goertek, который является частью технологического инновационного предприятия глобального масштаба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел комплекс, где ознакомился с процессом выпуска продукции, а также используемыми на предприятии технологиями.

Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве электронных и прецизионных конструкционных компонентов, таких как акустика, оптика, микроэлектроника, прецизионные конструктивные детали, интеллектуальное оборудование, устройства виртуальной и дополненной реальности, умные гарнитуры, умная бытовая техника и другие высокотехнологичные устройства и продукты.

В настоящее время в группе Goertek работает более 100 000 сотрудников. Среднегодовой доход компании достигает 2,8 млрд долларов.

Напомним, Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. Глава государства также возложил цветы к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина. Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и встретился с Председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ.

Далее Президент РК посетил музей военной истории во Вьетнаме.

В рамках официального визита Главы государства во Вьетнам заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным и министром промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг Зиеном был подписан межправительственный План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества на 2023-2025 гг.

В понедельник было опубликовано совместное коммюнике об итогах официального визита Президента Республики Казахстан в Социалистическую Республику Вьетнам.

Сегодня Президенты Казахстана и Вьетнама посетили керамическую деревню в Хайзыонге.