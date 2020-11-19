Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент Казахстана обозначил приоритетные задачи в обеспечении обороноспособности государства

    19 Ноября 2020, 18:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании коллегии Министерства обороны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи, которые предстоит решать Вооруженным силам РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

    «На заседании коллегии Министерства обороны поставил конкретные задачи, которые предстоит решать Вооруженным силам Казахстана. В условиях кризиса глобальной системы безопасности необходимы новые подходы к обеспечению защиты страны от внешних угроз», - обозначил Глава государства.

    «Приоритетными задачами в обеспечении обороноспособности государства считаю поддержание высокой степени готовности Вооруженных сил, укрепление боевого духа военнослужащих, оснащение армии передовыми технологиями. Особое внимание следует уделить безопасному хранению боеприпасов», - отметил Президент.

    Автор:

    Президент Казахстана Армия
    Новости по теме
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам