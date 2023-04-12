Президент Казахстана о научном прогрессе: Наша конечная цель – быть в числе ведущих стран, а не ведомых

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошло первое заседание Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК под председательством Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

В ходе своего выступления Президент отметил, что на сегодня появился ряд сложнейших проблем, которые можно решить только общими усилиями всего мирового сообщества.

«Очень важно замедлить глобальное потепление, обеспечить продовольственную безопасность, преодолеть последствия пандемии. Одним словом, наступает новая реальность. Если мы не адаптируемся к этим изменениям, то можем остаться на обочине прогресса.

Наша конечная цель – быть в числе ведущих стран, а не ведомых. Это, безусловно, очень сложная цель, и мы должны это хорошо понимать. Я об этом говорил уже не раз. То есть задача состоит в том, чтобы не идти в хвосте научного прогресса, а встать в ряд государств, которые определяют этот прогресс. Возможно, эта задача выглядит излишне амбициозной, но такую задачу мы должны ставить перед собой, научный потенциал в нашей стране имеется. Понимаю, что задача сложная, но к ее реализации и решению нам нужно, безусловно, стремиться», - сказал Глава государства.

В нашей стране имеется сильная научная школа, достаточно квалифицированных ученых. Со стороны государства науке оказывается всесторонняя поддержка, отметил Президент.

«За последние годы в этой сфере произошли ощутимые изменения. В частности, существенно выросли объемы и улучшены механизмы государственного финансирования исследований. Начата поэтапная модернизация научных организаций. Увеличилось количество специалистов, которые проходят стажировку в ведущих научных центрах мира. Растет число грантов, выделяемых на подготовку докторантов и научные исследования. Сфера науки стала более привлекательной для молодежи. Но этого недостаточно. Несмотря на все усилия, отечественная наука пока не является двигателем социально-экономического прогресса страны», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



