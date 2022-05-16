Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент Казахстана назвал главные задачи ОДКБ

    16 Мая 2022, 17:47

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности глав государств – участников ОДКБ, приуроченной к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Наряду с лидером Казахстана в юбилейном заседании приняли участие Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент России Владимир Путин, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

    Приветствуя участников встречи, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за организацию юбилейной сессии.

    Как отметил Президент Казахстана, за 30-летний период ОДКБ утвердилась в качестве действенного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главными задачами ОДКБ являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Он отметил успешное функционирование постоянных рабочих органов ОДКБ, различных форматов тесного сотрудничества, а также укрепление силового, правоохранительного и миротворческого потенциала.

    Особое внимание в выступлении Главы государства было уделено вопросам противодействия международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане.

    – Обстановка в этой стране, а также неснижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожают безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимания обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии, – уверен Президент Казахстана.

    Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал укрепление потенциала миротворческих сил ОДКБ.

    – На наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия Организации в международных операциях по поддержанию мира, – заявил Глава государства.

    По итогам встречи лидеры государств – участников ОДКБ приняли юбилейное Заявление Совета коллективной безопасности. Затем участники саммита продолжили общение в формате рабочего завтрака.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ОДКБ Президент Казахстана Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду