Президент Казахстана назвал главные задачи ОДКБ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности глав государств – участников ОДКБ, приуроченной к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Наряду с лидером Казахстана в юбилейном заседании приняли участие Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент России Владимир Путин, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Приветствуя участников встречи, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за организацию юбилейной сессии.

Как отметил Президент Казахстана, за 30-летний период ОДКБ утвердилась в качестве действенного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главными задачами ОДКБ являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Он отметил успешное функционирование постоянных рабочих органов ОДКБ, различных форматов тесного сотрудничества, а также укрепление силового, правоохранительного и миротворческого потенциала.

Особое внимание в выступлении Главы государства было уделено вопросам противодействия международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане.

– Обстановка в этой стране, а также неснижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожают безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимания обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии, – уверен Президент Казахстана.

Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал укрепление потенциала миротворческих сил ОДКБ.

– На наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия Организации в международных операциях по поддержанию мира, – заявил Глава государства.

По итогам встречи лидеры государств – участников ОДКБ приняли юбилейное Заявление Совета коллективной безопасности. Затем участники саммита продолжили общение в формате рабочего завтрака.



