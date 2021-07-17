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    Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования королю Бельгии

    17 Июля 2021, 23:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Бельгии Филиппу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Глава государства с глубокой скорбью воспринял сообщение о жертвах и пострадавших в результате мощных ливней и наводнений, вызванных циклоном «Бернд».

    «В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты с семьями погибших, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и всему народу Бельгии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в стихийном бедствии и возвращения в семьи пропавших без вести», – говорится в телеграмме.

    Ранее сообщалось, что Глава государства направил телеграмму соболезнования Федеральному Канцлеру Германии Ангеле Меркель, выразив от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких, а также всему народу Германии.



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    Президент Казахстана Бельгия
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