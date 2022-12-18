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    Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Эмиру Катара

    18 Декабря 2022, 18:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и народ Катара с Национальным днем. Президент пожелал стране, придерживающейся принципов мира и сотрудничества, дальнейшего прогресса и благополучия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    «Искренне поздравляю Вас с успешным завершением чемпионата мира по футболу, который совпал с этим праздником. Это состязание, ставшее мировом брендом, вновь подтвердило, что Катар – процветающая страна, которая уверенно идет в будущее. Спортивные болельщики и мировая общественность стали свидетелями новых высоких стандартов проведения чемпионата мира», - говорится в телеграмме.

    Президент с удовлетворением отметил, что близкие отношения с Катаром, одним из основных партнеров Казахстана в регионе залива, из года в год укрепляются, а поле сотрудничества расширяется. Он выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям отношения стран будут развиваться на благо народов Казахстана и Катара.
    Президент Казахстана Катар
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