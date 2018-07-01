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Президент Казахстана находится в краткосрочном отпуске

23 Июля 2018 12:09 312
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Президент Казахстана находится в краткосрочном отпуске

 АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев находится в краткосрочном отпуске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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