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    Президент Казахстана наградил Председателя КНР высшей наградой - орденом «Алтын Қыран»

    14 Сентября 2022, 18:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении орденом «Алтын Қыран» Председателя КНР Си Цзиньпина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических и экономических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой наградить орденом «Алтын Қыран» Си Цзиньпина – Председателя Китайской Народной Республики.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К. Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 14 сентября 2022 года

    № 1010

    В Акорде Президент Казахстана наградил Председателя КНР Си Цзиньпина высшей государственной наградой – орденом «Алтын Қыран».


    Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту приземлился самолет Председателя КНР, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил его в столичном аэропорту, после чего в Акорде прошла встреча глав двух государств в узком составе.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Акорда Китай Международная деятельность РК
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