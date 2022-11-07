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    Президент Казахстана: Мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии

    7 Ноября 2022, 14:08

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, благодаря конструктивной дипломатии обеспечивается безопасность страны. Границы Казахстана юридически зафиксированы и делимитированы. Именно в Актау была поставлена точка в вопросе наших границ. В 2018 году здесь была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Мы поддерживаем дружеские отношения со всеми соседними странами. Эта одна из главных особенностей, отличающих нас от других. В большинстве постсоветских государств происходят различные конфликты и разногласия. Даже на границах наших ближайших соседей происходят войны и вооруженные конфликты. В последние месяцы информационные системы нашего государства стали подвергаться кибератакам. Такие случаи особенно участились в ходе нынешней политической кампании. Мы будем это строго пресекать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации», - заявил К. Токаев.

    Как подчеркнул Президент Казахстана, мы готовы защищать нашу священную Независимость.

    «Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. И это наша твердая позиция. На стабильность и безопасность в стране, помимо внешнеполитической повестки, большое влияние оказывает и внутренняя ситуация. Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеют рознь и вражду, мы не может проявлять беспечность», - сказал Глава государства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Безопасность Мангистауская область
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