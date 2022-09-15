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Президент Казахстана и лидеры государств-членов ШОС посадили деревья в Самарканде

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
15 Сентября 2022, 21:36
Президент Казахстана и лидеры государств-членов ШОС посадили деревья в Самарканде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья в крупнейшем в Средней Азии туристическом центре «Silk Road», расположенном в Самарканде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В туристическом центре «Silk road» Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья», - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

С 14 по 17 сентября в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Узбекистане Глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами других стран. По итогам саммита планируется принятие ряда документов.

Фото: t.me/bort_01


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