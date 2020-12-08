Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Президент Казахстана: Государство будет поддерживать волонтеров

    8 Декабря 2020, 20:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству выработать понятные и эффективные правовые механизмы стимулирования и поощрения социально ориентированной деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

    «Сегодня подвели итоги Года волонтера. Казахстанцы в тяжелое время проявили единство, сплоченность, неравнодушие, заботу друг о друге. Было сделано много добрых дел. Волонтеры стали примером высокой гражданской ответственности и истинного патриотизма!» - обозначил Президент.

    Он отметил, что волонтерство этим годом не заканчивается, оно продолжается. Государство будет поддерживать волонтеров.

    «Поручил Правительству выработать понятные и эффективные правовые механизмы стимулирования и поощрения социально ориентированной деятельности», - сообщил Глава государства.

    «По моему поручению готовится новый Закон о благотворительности, направленный на системную поддержку социально ориентированной деятельности. Благотворительные и волонтерские организации получат реальный юридический статус, который обеспечит им необходимые условия для работы», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

    Важную роль волонтерство играет в защите экологии, уверен Президент.

    «Экоактивизм – это не дань модным тенденциям, а насущная необходимость, жизненный принцип, который позволит нам сохранить нашу природу. Акция «Birge – taza Qazaqstan» должна стать традиционной», - акцентировал он.


    Напомним, сегодня в городе Нур-Султане подвели итоги Года волонтера в Казахстане.

    В официальной церемонии закрытия Года волонтера принял участие Глава государства. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Президент Казахстана НПО Общество Волонтёрство
    Новости по теме
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау