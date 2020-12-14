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Президент Казахстана: Главным ориентиром для нас была и остается Независимость

Автор:  
Ринат Дусумов
14 Декабря 2020, 17:19
Президент Казахстана: Главным ориентиром для нас была и остается Независимость

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несмотря на трудности и преграды, мы продолжим наше движение вперед. На этом пути главным ориентиром для нас была и остается Независимость, заявил сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня Независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«К сожалению, из-за пандемии мы не можем как всегда широко отметить главный национальный праздник нашей страны. Здоровье, жизнь и благополучие сограждан для нас превыше всего. Поэтому мы проводим все наши мероприятия в ограниченном формате и режиме онлайн. Однако это ни в коем случае не умаляет ценности и значения Дня Независимости», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил уверенность, что торжественная атмосфера этого великого праздника будет присутствовать в каждом доме, наполняя радостью и гордостью сердца всех казахстанцев.

«Несмотря на трудности и преграды, мы продолжим наше движение вперед. На этом пути главным ориентиром для нас была и остается Независимость. Благодаря подлинному суверенитету и уникальной сплоченности нации за эти годы мы достигли многого. Именно эти системообразующие элементы стали залогом устойчивого, динамичного развития нашей страны. Сегодня перед Казахстаном стоит целый ряд новых масштабных задач. Мы строим экономически сильное, социально справедливое и открытое общество с прочными устоями и прогрессивными ценностями. Мы идем дорогой последовательных реформ и качественных преобразований. И эта политика будет продолжаться. Этой политике альтернативы не существует, назад пути уже нет. Это наш осознанный выбор, основанный на общенародном консенсусе», - подчеркнул Президент Казахстана.

Полный текст выступления Президента РК на церемонии вручения госнаград в преддверии Дня Независимости можно прочитать здесь.


Президент Казахстана   День Независимости  
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