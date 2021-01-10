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Президент Казахстана: Эти выборы дадут стимул дальнейшему развитию нашего государства

10 Января 2021, 15:31
Президент Казахстана: Эти выборы дадут стимул дальнейшему развитию нашего государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял участие в голосовании на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан и местные маслихаты на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников имени аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Выступая на брифинге перед представителями казахстанских и зарубежных средств массовой информации, Президент отметил, что парламентские выборы — весьма важное событие в жизни любой страны.

«Эти выборы дадут стимул дальнейшему развитию нашего государства. В целом, чем больше партий войдет в Парламент, тем лучше будет для будущего нашей страны. Поэтому уверен, что выборы пройдут хорошо, будут справедливыми. Основная функция Парламента – принимать качественные законы. Казахстану нужна качественная система законодательства. Поэтому мы все должны воспользоваться этой возможностью и проголосовать», — считает Касым-Жомарт Токаев.

Отвечая на вопрос журналиста, с каким настроением он пришел на голосование, Глава государства сказал: «Настроение у меня хорошее. По моим наблюдениям, народ активно голосует. Мы голосуем за развитие Казахстана, за развитие нашей страны. В Парламенте должны идти большие дискуссии, касающиеся будущего страны, ее судьбы».

Журналисты поинтересовались у Президента, какие надежды он возлагает на голосование, какую практическую пользу принесут выборы.

«Эти выборы должны стать шагом вперед в развитии нашей демократии. Каждые выборы – это ведь серьезный экзамен на гражданскую зрелость. Я очень сильно надеюсь на то, что в нашем Парламенте будут разные партии», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Представители СМИ также спросили у Главы государства, считает ли он, что предвыборная агитационная кампания была конкурентной.

«Гражданская активность очень высокая. Кандидатов много. Для всех кандидатов были созданы равные условия. Выборы проходят на высоком уровне, в соответствии с законодательством. Каких-либо нарушений пока не зафиксировано. Мы внимательно наблюдаем за всем. Эти выборы – большой экзамен для всех, в особенности для гражданского общества. Поэтому думаю, что все пройдет хорошо», — подчеркнул Президент.

В рамках брифинга Касым-Жомарт Токаев также прокомментировал вопрос о подготовке пакета политических реформ в стране.

«Реформы готовятся. Реформы не должны останавливаться. 15 января я выступлю с обращением к новому составу Парламента. Затем состоится заседание НСОД, где по вопросам реформ также будет очень серьезный разговор», – сообщил Президент.

Журналисты поинтересовались мнением Касым-Жомарта Токаева о будущих кадровых перестановках в Правительстве после выборов.

«Правительство по нашему законодательству должно уйти в отставку. Я в скором времени после завершения выборов пойду в Парламент с тем, чтобы консультироваться с руководителями фракций, перед новым составом депутатов по кандидатурам как Премьер-Министра, так и членов Правительства», – резюмировал Президент Казахстана.



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