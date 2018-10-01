Президент Казахстана держит руку на пульсе - сотрудник Атлантического совета

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Старший научный сотрудник Атлантического совета Ариэль Коэн впечатлен обстоятельностью направлений Послания Президента РК народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Меня впечатлили обстоятельность и всеобъемлемость направлений, которые Президент представил в своем выступлении. Становится понятно, что он, администрация Президента и кабмин держат руку на пульсе. С другой стороны, без личной заинтересованности и участия (каждого казахстанца в процессах преобразований - прим. ред.) никакая программа не может быть реализована», - подчеркнул А. Коэн.



Он отметил, что в Послании делается сильный акцент на развитии человеческого капитала и социальную составляющую, что требует вливания значительных денежных ресурсов.



Отдельное внимание А. Коэн уделил планам государства развивать секторы «экономики будущего», от которых будет зависеть место и роль Казахстана в глобальном мире.



«Акцент на управлении правительством индустрией и особенно в сфере высоких технологий характерен для развивающихся экономик, таких как Китай, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Малайзия и т.д.», - сказал он.



Касаясь внешней политики, А. Коэн согласился, что для обеспечения успешной модернизации Казахстана необходимо дальнейшее осуществление проактивной внешней политики.



«Внешняя политика Казахстана не только проактивная, но и многовекторная. Она зарекомендовала себя как успешно сбалансированная внешняя политика в течение 25 лет и будет таковой еще такой же период», - подчеркнул старший научный сотрудник Атлантического совета.