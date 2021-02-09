Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Президент Казахстана дал ряд поручений министру образования и науки

    9 Февраля 2021, 19:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра образования и науки о ходе исполнения поручений, обнародованных в Послании народу Казахстана, а также на заседании Национального совета общественного доверия и расширенном заседании Правительства.

    Асхат Аймагамбетов доложил Президенту, что министерством активно реализуются меры по повышению статуса педагогов, на 25 % увеличена заработная плата учителей. Планируется строительство новых 200 школ, которые должны быть построены в этом году.

    Глава государства был проинформирован о состоянии учебного процесса в период пандемии и принимаемых мерах по восполнению знаний школьников, созданию благоприятной среды для детей и реализации проекта «Читающая школа».

    В ходе встречи также обсуждались вопросы, касающиеся защиты прав детей, развития отечественных колледжей и вузов, повышения качества высшего образования, обеспечения академической свободы и дальнейшей оптимизации учебных заведений.

    В завершение Президент поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию сферы науки и образования Казахстана.

    Автор:

    Президент Казахстана Образование Акорда МОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Собирать деньги на подарок учителям запретили в СКО
    Более 40 тысяч абитуриентов сдали основное ЕНТ
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Около 13 тысяч выпускников сдают ЕНТ в Карагандинской области
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве