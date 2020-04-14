Президент Казахстана: Без активных действий мировая рецессия может оказаться еще более глубокой и серьезной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая проходит в формате видеоконференции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter пресс-службы Акорды.

«Сегодня в мире складывается непростая ситуация. Пандемия практически парализовала общественную и экономическую жизнь многих стран. Мы приветствуем достижение соглашения в рамках ОПЕК+ о скоординированном сокращении добычи и восстановлении баланса на рынке энергоресурсов. Высоко оцениваем усилия Российской Федерации в достижении успеха в рамках данного соглашения. Казахстан участвовал в переговорах в качестве наблюдателя и внес свой вклад, дав согласие на значительное сокращение производства», - цитирует пресс-служба Касым-Жомарта Токаева.

Как отметил Глава государства, по прогнозам экспертов, мировой ВВП в 2020 году может снизиться более чем на 2%. При этом ВВП США и Еврозоны снизятся на 3,3% и 4,2% соответственно. Рост экономики Китая прогнозируется на уровне менее 2%, то есть падение составит около 4%.

«Очевидно, что без активных действий со стороны государства мировая рецессия может оказаться еще более глубокой и серьезной. Поэтому многие страны приняли решительные меры по противодействию распространению коронавируса, поддержке экономик и граждан своих стран. Благодаря предпринятым мерам нам удалось предотвратить неконтролируемое распространение вируса, сохранить стабильность в обществе и деловую активность. Эта встреча - хороший повод для обмена мнениями о взаимодействии наших стран в экстренной ситуации. Мы уже приняли ряд совместных мер. Сегодня Высший Евразийский экономический совет выступит с Совместным заявлением. Указанные меры станут важным инструментом в борьбе с распространением вируса и стабилизации экономик наших стран», - заявил Президент Казахстана.