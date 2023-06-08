Президент Касым-ЖомартТокаев принял участие в пленарной сессии Международного форума Астана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе пленарной сессии, прошедшей в формате круглого стола, делегаты высокого уровня обсудили глобальные тенденции в мировой экономике, торговле и политике. Подробно обсуждались пути решения таких проблем, как изменение климата, нехватка продовольствия и энергетическая безопасность. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В качестве спикеров наряду с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым выступили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид и заместитель Генерального секретаря ООН – исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсиа Алисджабана. С видеообращением к участникам форума обратился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Модератором пленарного заседания выступил известный журналист CNN Ричард Квест.

Выступая перед участниками заседания, Глава государства выразил благодарность Эмиру Катара, Президенту Кыргызстана, председателю Президиума Боснии и Герцеговины, Премьер-министру Узбекистана, специально прибывшим в нашу страну для участия в форуме.

Президент Казахстана отметил важность данной международной диалоговой площадки для обстоятельного обмена мнениями по текущему состоянию глобальной экономики и вопросам регионального сотрудничества.

«Мы считаем, что это один из способов выражения подлинного смысла международного партнерства. Открывая этот форум, позвольте мне также выразить искреннюю признательность нашему стратегическому партнеру – Организации Объединенных Наций и ее институтам, таким как МВФ, ЮНЕСКО, ПРООН, ВТО, ЭСКАТО и другие, а также нашему информационному партнеру CNN», – заявил Глава нашего государства.

Указывая на нарастание беспрецедентной геополитической напряженности и вызовы современной цивилизации, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что миссия Международного форума Астана включает пять основных задач. Среди них открытое обсуждение сложившейся ситуации в мире; определение основных вызовов и кризисов; противостояние вызовам посредством диалога в духе взаимного сотрудничества; обновление и восстановление общей культуры многосторонних отношений; усиление голосов в поддержку мира, прогресса и солидарности.

Наряду с этим, Президент указал на угрозы, связанные с разрушением фундамента мирового порядка, который был построен с момента создания Организации Объединенных Наций. Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул, что ООН остается единственной универсальной организацией, которая служит интересам и насущным потребностям всего человечества.

В своем выступлении Президент Казахстана также поделился мнением относительно влияния нового кризиса в мире.

«Недавние «новые кризисы» – начиная от COVID-19 и заканчивая вооруженными конфликтами – угрожают хрупкой международной экосистеме. Однако причины этой нестабильности уходят корнями глубоко в наше прошлое. Мы также являемся свидетелями возвращения спустя 30 лет прежнего разделяющего нас «блокового» мышления. Силы раскола не являются исключительно геополитическими. Они также имеют экономическую подоплеку. Сама экономическая политика открыто используется в качестве оружия. Это противостояние включает в себя санкции и торговые войны, целенаправленную долговую политику, ограничение доступа или изолирование от источников финансирования, а также контроль над инвестициями», – сказал он.

По словам Главы государства, несмотря на геополитические потрясения, Казахстан продолжает служить экономическим локомотивом Центральной Азии, оставаясь надежным торгово-экономическим партнером.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что форум внесет свой вклад в решение общих проблем и продвижение к сотрудничеству, развитию и прогрессу, а также пожелал всем его участникам плодотворной работы.

Полный текст выступления Главы государства смотрите здесь.