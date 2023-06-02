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    Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Главой Европейского Совета Шарлем Мишелем

    2 Июня 2023, 15:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На полях саммита «Центральная Азия – Европейский Союз» состоялась встреча Главы нашего государства с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Приветствуя Шарля Мишеля, Касым-Жомарт Токаев отметил приоритетным характер стратегического партнерства Казахстана с Европейским Союзом. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве нашей страны с ЕС положило начало новому этапу углубленного взаимодействия. Сегодня ЕС является ведущим торговым партнером и крупнейшим инвестором в экономику Казахстана.

    В свою очередь Шарль Мишель, высоко оценив растущую динамику сотрудничества между Евросоюзом и Казахстаном, отметил необходимость совместной работы по дальнейшему развитию взаимодействия.
    Также состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт
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