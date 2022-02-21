Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами 7 государств. Верительные грамоты вручили послы Монголии – Дорж Баярхуу, Греции – Эфталия Какиопулу, Индонезии – Мохамад Фаджрул Рахман, Марокко – Мохаммед Рашид Маанину, Канады – Алан Уилфред Хэмсон, Израиля – Эдвин Натан Ябо Глусман, Венгрии – Отто Иван Рона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей Администрации и казахстанского Правительства в выполнении благородных обязательств в нашей стране.

Глава государства отметил, что 2022 год ознаменован исторической вехой – 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и их странами.

– За эти памятные годы мы наладили всестороннее партнерство и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях. Этот спектр включает регулярный политический диалог, динамичное экономическое взаимодействие и активные гуманитарные связи. Самое главное, что наши отношения основаны на прочных узах дружбы, общих ценностях и взаимной поддержке, – сказал Президент.

По мнению лидера Казахстана, это в полной мере проявилось в первые дни текущего года, когда Казахстан столкнулся с жестоким и хладнокровным нападением внутренних и внешних деструктивных сил. Он отметил, что благодаря твердой воле и коллективной мудрости казахстанцев была предотвращена попытка государственного переворота, а заговорщики и вандалы привлечены к ответственности.

– После «январской трагедии» я не стремлюсь к реваншу или поляризации. Как Президент страны считаю важнейшим приоритетом консолидацию, а не раскол граждан Казахстана. Поэтому я выдвинул концепцию Нового Казахстана, которая призвана избавить от допущенной в прошлом серьезной несправедливости, не отказываясь при этом от действительных достижений, таких как межэтническое согласие и многовекторная внешняя политика. Мой гордый народ выходит из этого испытания еще более сильным, сплоченным, ориентированным на будущее и полным решимости сохранить свою государственность, суверенитет и территориальную целостность, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана призвал международных партнеров в переломный для нашей страны момент проявить солидарность с Казахстаном.

– Со своей стороны моя Администрация будет осуществлять масштабные политические и экономические реформы, обеспечивать неприкосновенность инвестиционных контрактов и неустанно бороться с коррупцией. В эпоху постпандемии призываю вас использовать свой огромный дипломатический и политический опыт для того, чтобы поднять наши двусторонние отношения на новые высоты. Казахстан готов к дальнейшему укреплению всесторонних связей с вашими государствами в двустороннем и многостороннем измерениях, – сказал Глава государства.

Обращаясь к послу Монголии, Президент отметил, что его страна является одной ключевых партнеров Казахстана в Восточной Азии.

– Будучи близкими соседями и разделяя общие интересы, мы обладаем огромным возможностями для расширения нашего взаимодействия, особенно в торгово-экономической сфере. Кроме того, важную роль играют контакты между людьми. Более ста тысяч этнических казахов в Монголии – это «золотой мост» дружбы между нашими народами, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Высоко оценив постоянно расширяющееся сотрудничество с Грецией, Глава государства отметил, что эта страна является важным партнером Казахстана в Европейском Союзе и Средиземноморье.

– Десятитысячная греческая диаспора Казахстана служит символом вечной дружбы и эффективного взаимодействия между нашими народами. Надеюсь, что мы воспользуемся новыми возможностями, особенно в области сельского хозяйства, туризма и строительства, – сказал он.

Лидер Казахстана назвал развитие тесного взаимодействия с Индонезией неотъемлемой частью казахстанской внешней политики в Юго-Восточной Азии.

– Мы являемся надежными партнерами с общими интересами как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Центральная роль Казахстана в инициативе «Пояса и пути» наряду с членством в Евразийском экономическом союзе открывает новые возможности для укрепления сотрудничества со странами АСЕАН, включая Индонезию, – сказал Президент.

Говоря об отношениях с Марокко, Глава государства отметил, что развитие взаимодействия с этой страной является одним из приоритетов стратегии Казахстана в Западной Африке.

– Мы готовы к совместным усилиям с Марокко в реализации инвестиционных инициатив и расширении двусторонней торговли, – заявил он.

Касым-Жомарт Токаев назвал Канаду надежным и близким партнером Казахстана в Западном полушарии, отметив успешное сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в обеспечении региональной и международной безопасности, верховенства закона и прав человека.

– Казахстан и Канада являются крупными странами с небольшим населением. У нас общие задачи по развитию национальных связей и обеспечению сбалансированного регионального развития. Я вижу множество возможностей в сферах горнодобывающей и тяжелой промышленности, сельского хозяйства и возобновляемых источников энергии, инфраструктуры и умных городов, информационных технологий и аэрокосмической отрасли, – сказал казахстанский лидер.

Обращаясь к послу Израиля, Президент Казахстана подчеркнул, что наши страны неустанно поддерживают добрые отношения, основанные на прочных человеческих связях, всестороннем сотрудничестве, общих ценностях и взаимных интересах.

– Динамичное взаимодействие на всех уровнях, включая Межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, служит нашей взаимной выгоде, открывая новые возможности для нашего партнерства. Казахстан рассчитывает и впредь расширять многогранные отношения с вашей страной, особенно в образовании, промышленном производстве, высоких технологиях и других направлениях, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением констатировал установление подлинно стратегического партнерства с Венгрией, основанного на прочных исторических и культурных узах, а также общих ценностях и интересах.

– Наши страны имеют очень хорошее расположение в центре двух динамично развивающихся рынков. С одной стороны, они охватывают Евразийский регион, а с другой – Европейский союз. Это весьма выгодно для нас. Благодаря этому перед нашими предприятиями открывается множество возможностей для сотрудничества в различных секторах. Сегодня мы плодотворно взаимодействуем в сферах энергетики, транспорта и логистики, фармацевтической и пищевой промышленности. Мы остаемся привержены расширению связей в сельском хозяйстве, «зеленой» экономике, атомной энергетике, устойчивой промышленности, цифровизации и финансов, – заявил Президент.

В завершение лидер Казахстана пожелал дипломатам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств.