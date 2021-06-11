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    Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств

    11 Июня 2021, 13:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Верительные грамоты вручили Посол Японии Джун Ямада, Посол Индии Шубдаршини Трипати, а также послы по совместительству – Посол Камбоджи Ким Хенг Миэ и Посол Шри-Ланки Мигахаланде Дураге Ламаванса.

    Глава государства поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии, которое совпало со знаменательной датой – предстоящим 30-летием Независимости Казахстана.

    – На протяжении этих памятных лет наша страна проводит сбалансированную внешнюю политику, основанную на многосторонности и международном праве. Стратегически расположенный между Востоком и Западом, Казахстан играет жизненно важную роль в Евразийских делах, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент проинформировал иностранных дипломатов о приоритетных направлениях внешнеполитического курса Казахстана, экономических и инвестиционных возможностях, деятельности по обеспечению безопасности и стабильности в регионе, а также о принимаемых мерах по борьбе с пандемией коронавируса и изменением климата.

    Обращаясь к Послу Японии, Глава государства подчеркнул, что его страна является одним из ключевых политических, торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.

    – Казахстан придает большое значение расширению взаимодействия с Японией – экономической сверхдержавой, являющейся образцом в области технологий, «зеленого» роста, образования и социальной справедливости. В прошлом месяце у меня состоялся весьма продуктивный телефонный разговор с Премьер-министром Ёшихидэ Суга. Мы ожидаем, что его визит в Казахстан по моему приглашению позволит принять ориентированную на будущее дорожную карту всеобъемлющего партнерства, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Говоря о сотрудничестве с Индией, Президент дал высокую оценку стратегического партнерства с этой страной.

    – Ваша замечательная страна добилась колоссальных успехов на пути становления в качестве динамичного экономического центра и важного глобального игрока. Я провел весьма продуктивные переговоры с Премьер-министром Моди и с нетерпением ожидаю возможности совершить визит в Нью-Дели по мере нормализации ситуации в вашей стране и в мире, – отметил Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев назвал развитие тесного взаимодействия с Камбоджей частью внешней политики Казахстана в Юго-Восточной Азии.

    – Важная роль Казахстана в инициативе «Пояса и пути», а также членство в Евразийском экономическом союзе открывают новые возможности для укрепления отношений со странами АСЕАН, включая Камбоджу. Желаем вашей стране успешного проведения саммита Форума «Азия – Европа» в конце текущего года, – заявил Президент.

    Характеризуя сотрудничество Казахстана со Шри-Ланкой, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что это островное государство имеет важное значение для морской и региональной стабильности.

    – Мы считаем, что имеем множество возможностей для взаимного сотрудничества с вашей страной, – сказал Глава государства.

    В завершение Президент пожелал дипломатам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Видео
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