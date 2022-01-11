Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента

    11 Января 2022, 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перед пленарным заседанием Мажилиса Глава государства провел встречу с лидерами фракций политических партий, представленных в Мажилисе Парламента, и внес на обсуждение кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-министра Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Руководители фракций политических партий высказались в поддержку кандидатуры Алихана Смаилова.

    Затем Касым-Жомарт Токаев в соответствии со статьей 44 Конституции внес на рассмотрение Мажилиса Парламента кандидатуру Смаилова Алихана Асхановича для дачи согласия на назначение его на должность Премьер-министра.

    – Предлагаю на рассмотрение Мажилиса Парламента кандидатуру Смаилова Алихана Асхановича на должность Премьер-министра Республики Казахстан. Он опытный специалист, ответственный государственный служащий. Работал председателем Агентства по статистике, помощником Президента, министром финансов, первым заместителем Премьер-министра. У него есть верное видение будущего экономики Казахстана и четкий план. Алихан Асханович очень хорошо знает работу Правительства. Уверен, что он с честью справится с возложенными на него обязанностями, – сказал Президент.

    После обсуждения, в котором принял участие ряд депутатов, состоялось голосование, в результате которого Мажилис дал согласие Президенту назначить Алихана Смаилова на должность руководителя Правительства.

    В ходе пленарного заседания Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий Указ о назначении Алихана Смаилова на должность Премьер-министра.

    Президент поставил перед новым Правительством ряд конкретных задач в политической и социально-экономической сферах, а также в вопросах обеспечения национальной безопасности и обороны.

    В завершение своей речи Глава государства выразил признательность всем казахстанцам за проявленную сплоченность.

    – Во время недавних трагических событий абсолютное большинство наших сограждан проявили патриотизм, единство в борьбе с экстремистами. Считаю, что сплоченность народа, искренняя вера в идеи суверенного развития и Независимости Казахстана являются мощным фундаментом для консолидации общества и прогресса нашей страны. Вместе мы преодолеем все трудности. Вместе мы построим новый Казахстан! – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    С полным текстом выступления можно ознакомиться по этой ссылке.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Правительство РК Акорда Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации