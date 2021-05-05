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    Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева

    5 Мая 2021, 18:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 4 месяца 2021 года, перспективах развития мировой экономики на фоне третьей волны пандемии коронавируса, а также о росте инфляции и инфляционных ожиданиях в мире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент был проинформирован о годовой инфляции в Казахстане в апреле текущего года и ускорении ее непродовольственной части на фоне восстановления спроса.

    Ерболат Досаев доложил о предварительной оценке платежного баланса за первый квартал 2021 года, улучшении состояния золотовалютных резервов Казахстана и итогах управления активами Национального фонда за 4 месяца текущего года.

    Также были представлены данные о росте объемов вкладов и кредитования экономики по итогам первого квартала 2021 года, а также озвучены дополнительные меры по обеспечению граждан достаточным уровнем пенсионных накоплений.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Нацбанк Казахстана Акорда Экономика
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