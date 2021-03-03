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    Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева

    3 Марта 2021, 12:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства был проинформирован о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за февраль текущего года, перспективах восстановления глобальной экономики и влиянии на инфляцию мировых цен на продовольствие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарту Токаеву были представлены отчеты об управлении активами Национального фонда и состоянии золотовалютных резервов, а также обновленные прогнозы Национального банка по ВВП и платежному балансу на 2021 год.

    Ерболат Досаев доложил о ходе исполнения поручения Главы государства по реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений гражданами Казахстана и предложениях Нацбанка по улучшению инвестиционного климата.

    Президент поручил оказать содействие в ускорении процесса цифровизации мер поддержки сельского хозяйства для обеспечения стабильности цен на продовольственные товары.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Нацбанк Казахстана Акорда Экономика
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