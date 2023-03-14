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    Президент Касым-Жомарт Токаев принял послов России и Китая

    14 Марта 2023, 15:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял послов России и Китая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным Глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита Президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года.

    Кроме того, были обсуждены текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства.

    Во время встречи с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо отмечена актуальность проведения саммита «Центральная Азия + Китай», который пройдет в Сиане в мае 2023 года, а также запланированного государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в КНР.

    Подчеркнута важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений, расширения экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

    Глава государства высоко оценил миротворческие усилия Председателя Китая Си Цзиньпина по политическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Россия Китай
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