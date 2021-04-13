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    Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра национальной экономики Асета Иргалиева

    13 Апреля 2021, 17:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах развития экономики за I квартал текущего года, реализации Комплексного плана по восстановлению экономического роста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации в реальном секторе экономики и прогнозах ВВП. Асет Иргалиев представил основные подходы к обеспечению качественного и устойчивого развития экономики в среднесрочной перспективе.

    Министр также доложил об исполнении поручений Главы государства по поддержке малого и среднего бизнеса.

    Особое внимание в ходе встречи было уделено мерам по обеспечению макроэкономической устойчивости и сбалансированного регионального развития.

    В завершение Глава государства дал министру дал ряд конкретных поручений, направленных на повышение эффективности бюджетной политики, совершенствование региональной политики и развитие обрабатывающей промышленности.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Экономика
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