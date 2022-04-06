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    Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора Берика Асылова

    6 Апреля 2022, 15:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства заслушал доклад Генерального прокурора о ходе расследования январских событий, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент также был проинформирован об активизации работы по возврату активов из-за рубежа. С целью выявления утечки преступного капитала фигурантов резонансных уголовных дел анализируются их переводы за границу.

    Берик Асылов доложил Касым-Жомарту Токаеву о реализации его поручений, озвученных в недавнем Послании народу Казахстана. В частности, готовятся поправки в статью 83 Конституции о праве обращения Генерального прокурора в Конституционный суд, начата разработка нового Конституционного закона «О прокуратуре». Главным приоритетом профильного закона будет защита конституционных прав и свобод граждан.

    В законопроект планируется включить положения о механизме взаимодействия с Уполномоченным по правам человека, правозащитниками и гражданским обществом, повышении самостоятельности и ответственности прокуроров.

    Кроме того, Главе государства сообщили о реализации поручений, касающихся наделения прокуроров полномочиями по расследованию пыток, усиления ответственности за семейно-бытовое насилие.

    Отметив важность активизации взаимодействия надзорного органа с общественностью, Президент дал Генеральному прокурору ряд поручений.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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