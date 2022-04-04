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Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
4 Апреля 2022, 20:00
Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Виктора Орбана с убедительной победой коалиции «ФИДЕС – Христианско-демократическая народная партия» на парламентских выборах и его переизбранием на пост Премьер-министра Венгрии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Ваша победа на выборах является наглядным свидетельством высокого доверия соотечественников к проводимому Вами и Вашей партией курсу, направленному на обеспечение политико-экономической стабильности в стране, приумножение благосостояния граждан и укрепление международного авторитета Венгрии. Желаю, чтобы успех всегда сопутствовал Вашему нелегкому труду, реализации новых инициатив и важных планов, осуществляемых в интересах и во благо Вашей Родины», – отмечается в телеграмме.

Глава государства выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство, дополнительный импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Казахстаном и Венгрией, будет и впредь укрепляться благодаря совместным усилиям и активным связям на правительственном уровне.

«Придавая особое значение сохранению высокой динамики казахско-венгерских взаимоотношений, в целях обсуждения путей укрепления нашего взаимодействия в различных направлениях приглашаю Вас посетить с официальным визитом Казахстан в удобное время», – говорится в поздравлении Президента.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Премьер-министру Венгрии успехов на ответственном посту, а братскому венгерскому народу – благополучия и процветания.


Фото: gov.kz

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