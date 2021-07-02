Президент изменил указ о Государственном протоколе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.
2. Правительству Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 2 июля 2021 года
№ 615
УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента
Республики Казахстан
от 2 июля 2021 года
№ 615
Изменения, которые вносятся в некоторые указы
Президента Республики Казахстан
1. В Указе Президента Республики Казахстан от 12 октября 2006 года № 201 «Об утверждении Государственного протокола Республики Казахстан»:
в Государственном протоколе Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:
в пункте 29 слова «Протокола Президента Республики Казахстан (далее – Протокол Президента)» заменить словами «Службы протокола Президента Республики Казахстан (далее – Служба протокола Президента)»;
в пункте 33 слово «Протоколом» заменить словами «Службой протокола»;
в пункте 65 слово «Протокола» заменить словами «Службы протокола»;
в пункте 92 слово «Протокол» заменить словами «Служба протокола»;
в пункте 95 слово «Протокол» заменить словами «Службу протокола»;
пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111. Для организации визита в иностранное государство направляется рабочая группа, в состав которой включаются представители Службы протокола Президента, Пресс-службы Президента, Отдела внешней политики и международных связей Aдминистрации Президента, Службы государственной охраны и Управления делами Президента, а также Министерства иностранных дел.»;
в пункте 115 слово «Протокола» заменить словами «Службы протокола»;
в пункте 117 слово «Протоколом» заменить словами «Службой протокола»;
в пункте 128 слово «Протоколом» заменить словами «Службой протокола»;
в пункте 199 слово «Протокола» заменить словами «Службы протокола»;
в пункте 201 слово «Протокола» заменить словами «Службы протокола»;
в приложении 1 к Государственному протоколу Республики Казахстан, утвержденному вышеназванным Указом:
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Начальник Службы протокола Президента»;
в приложении 2 к Государственному протоколу Республики Казахстан, утвержденному вышеназванным Указом:
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Начальник Службы протокола Президента».
2. В Указе Президента Республики Казахстан от 11 февраля 2008 года № 533 «О штатной численности и структуре Администрации Президента Республики Казахстан»:
в структуре Администрации Президента Республики Казахстан, утвержденной вышеназванным Указом:
строку «Протокол Президента» изложить в следующей редакции:
«Служба протокола Президента».
3. В Указе Президента Республики Казахстан от 13 января 2014 года № 722 «Об утверждении Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия, учета, хранения и уничтожения дипломатических и служебных паспортов Республики Казахстан и перечня должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан»:
в перечне должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:
в перечне лиц, которым выдается дипломатический паспорт Республики Казахстан:
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Начальник Службы протокола Президента Республики Казахстан, Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан, заведующий Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан.».