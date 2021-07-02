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    Президент изменил указ о Государственном протоколе

    2 Июля 2021, 12:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.

    2. Правительству Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

    3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 2 июля 2021 года

    № 615

    УТВЕРЖДЕНЫ

    Указом Президента

    Республики Казахстан

    от 2 июля 2021 года

    № 615

    Изменения, которые вносятся в некоторые указы

    Президента Республики Казахстан

    1. В Указе Президента Республики Казахстан от 12 октября 2006 года № 201 «Об утверждении Государственного протокола Республики Казахстан»:

    в Государственном протоколе Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

    в пункте 29 слова «Протокола Президента Республики Казахстан (далее – Протокол Президента)» заменить словами «Службы протокола Президента Республики Казахстан (далее – Служба протокола Президента)»;

    в пункте 33 слово «Протоколом» заменить словами «Службой протокола»;

    в пункте 65 слово «Протокола» заменить словами «Службы протокола»;

    в пункте 92 слово «Протокол» заменить словами «Служба протокола»;

    в пункте 95 слово «Протокол» заменить словами «Службу протокола»;

    пункт 111 изложить в следующей редакции:

    «111. Для организации визита в иностранное государство направляется рабочая группа, в состав которой включаются представители Службы протокола Президента, Пресс-службы Президента, Отдела внешней политики и международных связей Aдминистрации Президента, Службы государственной охраны и Управления делами Президента, а также Министерства иностранных дел.»;

    в пункте 115 слово «Протокола» заменить словами «Службы протокола»;

    в пункте 117 слово «Протоколом» заменить словами «Службой протокола»;

    в пункте 128 слово «Протоколом» заменить словами «Службой протокола»;

    в пункте 199 слово «Протокола» заменить словами «Службы протокола»;

    в пункте 201 слово «Протокола» заменить словами «Службы протокола»;

    в приложении 1 к Государственному протоколу Республики Казахстан, утвержденному вышеназванным Указом:

    пункт 26 изложить в следующей редакции:

    «26. Начальник Службы протокола Президента»;

    в приложении 2 к Государственному протоколу Республики Казахстан, утвержденному вышеназванным Указом:

    пункт 30 изложить в следующей редакции:

    «30. Начальник Службы протокола Президента».

    2. В Указе Президента Республики Казахстан от 11 февраля 2008 года № 533 «О штатной численности и структуре Администрации Президента Республики Казахстан»:

    в структуре Администрации Президента Республики Казахстан, утвержденной вышеназванным Указом:

    строку «Протокол Президента» изложить в следующей редакции:

    «Служба протокола Президента».

    3. В Указе Президента Республики Казахстан от 13 января 2014 года № 722 «Об утверждении Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия, учета, хранения и уничтожения дипломатических и служебных паспортов Республики Казахстан и перечня должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан»:

    в перечне должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

    в перечне лиц, которым выдается дипломатический паспорт Республики Казахстан:

    пункт 23 изложить в следующей редакции:

    «23. Начальник Службы протокола Президента Республики Казахстан, Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан, заведующий Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан.».


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Акорда
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