Президент изменил указ о Государственном протоколе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.

2. Правительству Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 2 июля 2021 года

№ 615

УТВЕРЖДЕНЫ

Указом Президента

Республики Казахстан

от 2 июля 2021 года

№ 615

Изменения, которые вносятся в некоторые указы

Президента Республики Казахстан

1. В Указе Президента Республики Казахстан от 12 октября 2006 года № 201 «Об утверждении Государственного протокола Республики Казахстан»:

в Государственном протоколе Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

в пункте 29 слова «Протокола Президента Республики Казахстан (далее – Протокол Президента)» заменить словами «Службы протокола Президента Республики Казахстан (далее – Служба протокола Президента)»;

в пункте 33 слово «Протоколом» заменить словами «Службой протокола»;

в пункте 65 слово «Протокола» заменить словами «Службы протокола»;

в пункте 92 слово «Протокол» заменить словами «Служба протокола»;

в пункте 95 слово «Протокол» заменить словами «Службу протокола»;

пункт 111 изложить в следующей редакции:

«111. Для организации визита в иностранное государство направляется рабочая группа, в состав которой включаются представители Службы протокола Президента, Пресс-службы Президента, Отдела внешней политики и международных связей Aдминистрации Президента, Службы государственной охраны и Управления делами Президента, а также Министерства иностранных дел.»;

в пункте 115 слово «Протокола» заменить словами «Службы протокола»;

в пункте 117 слово «Протоколом» заменить словами «Службой протокола»;

в пункте 128 слово «Протоколом» заменить словами «Службой протокола»;

в пункте 199 слово «Протокола» заменить словами «Службы протокола»;

в пункте 201 слово «Протокола» заменить словами «Службы протокола»;

в приложении 1 к Государственному протоколу Республики Казахстан, утвержденному вышеназванным Указом:

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Начальник Службы протокола Президента»;

в приложении 2 к Государственному протоколу Республики Казахстан, утвержденному вышеназванным Указом:

пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Начальник Службы протокола Президента».

2. В Указе Президента Республики Казахстан от 11 февраля 2008 года № 533 «О штатной численности и структуре Администрации Президента Республики Казахстан»:

в структуре Администрации Президента Республики Казахстан, утвержденной вышеназванным Указом:

строку «Протокол Президента» изложить в следующей редакции:

«Служба протокола Президента».

3. В Указе Президента Республики Казахстан от 13 января 2014 года № 722 «Об утверждении Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия, учета, хранения и уничтожения дипломатических и служебных паспортов Республики Казахстан и перечня должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан»:

в перечне должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

в перечне лиц, которым выдается дипломатический паспорт Республики Казахстан:

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Начальник Службы протокола Президента Республики Казахстан, Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан, заведующий Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан.».



