Президент: итоги реализации «7-20-25» будет оценкой деятельности акимов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригрозил акимам увольнением за провал ипотечной программы «7-20-25», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, Глава государства раскритиковал администраторов программы за низкий уровень одобренных заявок от казахстанцев.



«Только 2 тысячи заявок одобрено. Нет желающих или условия такие? Он не может найти 20%? (...) Что вам еще надо, чтобы людям сделать хорошо? Я предупреждаю акимов: это (итоги реализации «7-20-25») будет оценкой вашей деятельности в конце года. Перейдете ли вы на 2019 год в этой должности или нет», - заявил Президент Казахстана.



Глава государства поставил в пример идею бывшего акима Астаны Асета Исекешева, когда часть первоначального взноса субсидировалась с местного бюджета.



«Вот Асет Исекешев, работая в Астане, внедрил частичное субсидирование первоначального взноса по льготной ипотеке из местного бюджета. Это говорит о том, что есть возможность дать учителям, полиции и всем. Может именно этого не хватает в областях? Мы не заставляем вас платить за все, только какую-то часть первоначального взноса. Нужно переживать за это, хотеть заниматься этим. Выдача таких жилищных сертификатов повысит доступность ипотеки для квалифицированных педагогов, медиков, полицейских и других специалистов, необходимых региону. Идите и учитесь», - сказал Нурсултан Назарбаев, обращаясь к акимам.





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