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    Президент Италии потребовал пересмотра политики в отношении мигрантов

    18 Апреля 2023, 10:20

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Италии Серджо Маттарелла призвал Европейский союз пересмотреть «доисторические» нормы в отношении мигрантов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как передает агентство ANSA, глава Италии выступает за новую политику предоставления убежища мигрантам на фоне растущего давления на страну из-за увеличения потока беженцев в Евросоюзе. Такое заявление Серджо Маттарелла сделал в ходе своего текущего визита в Польшу, где он провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой.

    «То, что происходит на фронте миграционных потоков требует общего решения на уровне Европейского союза. Евросоюз может решить это скоординированными действиями. Нам нужна новая политика предоставления убежища взамен старой с «доисторическими» правилами», - сказал он.

    Напомним, власти Италии объявили на прошлой неделе в стране режим чрезвычайного положения из-за большого наплыва мигрантов.

    По официальным данным, в Италию с начала 2023 года прибыло уже свыше 31 тысячи нелегальных мигрантов. За тот же период прошлого года их было только около 7900. Беженцы пытаются переправляться в южную Италию и на Мальту из Туниса и Ливии через Средиземное море, в том числе на неподходящих для этого лодках, в результате чего большое количество гибнет.

    В данное время наиболее пострадавшие южные регионы Италии получат помощь в размере 5 млн евро. Эти средства пойдут в том числе на открытие новых центров приема беженцев.

    Однако министр по гражданской обороне и морской политике Италии Нелло Мусумечи уже заявил, что принимаемых мер недостаточно. Он призвал к «ответственному вмешательству» Евросоюза для разрешения миграционного кризиса в стране.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Италия Европа Мировые новости мигранты
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