Президент Исламской Республики Иран прибыл в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси прибыл в Астану для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

В столичном аэропорту его встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

Саммит СВМДА пройдет в Астане 12-13 октября. Ожидается, что он станет одним из наиболее масштабных политических событий в регионе в постпандемийный период. В мероприятии примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции и Узбекистана, вице-президент Вьетнама и заместитель Председателя КНР. Президент Беларуси, которая является государством-наблюдателем СВМДА, также примет участие в саммите.





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