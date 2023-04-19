Президент и первая леди США заработали почти 580 тысяч долларов в 2022 году

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден опубликовали во вторник свою декларацию по федеральному подоходному налогу за 2022 год, в которой указан общий доход в размере 579 514 долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Пара заплатила 137 658 долларов федерального подоходного налога, ставка которой составила 23,8% по сравнению с 25% в 2021 году. Они также заплатили 29 023 доллара в виде подоходного налога в штате Делавэр и 3139 долларов в Вирджинии из зарплаты Джилл Байден за преподавание в общественном колледже Северной Вирджинии.

Джо Байден получает зарплату в размере 400 тысяч долларов в год на посту президента США и ему предоставляется надбавка на расходы в размере 50 тысяч долларов, сумма, которая определяется Конгрессом.

Байдены сообщили о взносах в размере 20 180 долларов в 20 благотворительных организаций в 2022 году, предложив свое самое крупное пожертвование в размере 5 тысяч долларов в Фонд Бо Байдена.

В 2021 году Байдены сообщили о доходе в размере 610 702 долларов, что было выше показателя 2022 года примерно на 31 тысячу долларов.

В заявлении Белого дома сообщается, что в этом году Байден публично поделился налоговыми декларациями за 25 лет, опубликовав «большинство налоговых деклараций любого президента за время пребывания в должности».

Каждый президент США со времен Ричарда Никсона публиковал свои налоговые декларации, за исключением Дональда Трампа, который годами боролся за то, чтобы скрыть свои налоги от общественности.



