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    Президент хочет превратить партии в действенный и влиятельный институт - председатель Сената

    17 Марта 2022, 17:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент хочет превратить партии в действенный и влиятельный институт. Об этом на встрече с представителями общественности страны заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будут приняты законодательные изменения и в отношении партийной системы. В этой связи Президент намерен превратить партии в действенный и влиятельный институт. Значительно упростится процедура регистрации политических партий. Кроме того, было отмечено, что в период исполнения своих полномочий Глава государства не должен быть членом какой-либо партии», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Спикер Сената подчеркнул, что все это в конечном итоге приведет к реальной политической конкуренции.

    «А конкуренция в любой сфере, безусловно, будет главным условием развития и ее мультипликативным эффектом», - добавил Маулен Ашимбаев.

    Ранее сообщалось, что при Сенате Парламента РК создана новая диалоговая площадка «Ұлттық мүдде».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Выборы Политика Маулен Ашимбаев Послание Президента РК-2022
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