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    Президент Германии посетит Мангистаускую область

    20 Июня 2023, 19:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Находящийся с государственным визитом в Казахстане Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер станет первым западным политиком высокого ранга, который посетит Мангистаускую область на берегу Каспийского моря, где он станет свидетелем огромного потенциала Траскаспийского транспортного маршрута. Об этом заявил в ходе казахстанско-германского бизнес-форума в Астане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Существует множество возможностей в сферах транспорта и логистики. Казахстан стратегически расположен в сердце Евразии. На нашу страну приходится 80% всех континентальных перевозок между Китаем и Европой. В нашей новой геополитической реальности «Средний коридор» становится все более значимым. Это самый короткий и также самый устойчивый маршрут транспортировки из Центральной и Восточной Азии в Европу», - отметил Президенгт РК.

    По его словам, начиная с 2022 года грузовые перевозки по Каспийскому коридору в страны Европейского Союза увеличились вдвое.

    «Чтобы поддерживать растущие объемы торговли между Востоком и Западом, мы работаем над модернизацией нашей инфраструктуры и устранением узких «горлышек». Мы намерены увеличить пропускную способность казахстанских портов до 30 млн тонн. Мы верим в синергию инициативы ЕС «Глобальные ворота» и наших усилий на национальном уровне. В дополнение к нашим ресурсам финансирование конкретных проектов может быть структурировано через ЕБРР, ЕИБ и Германский банк развития (KfW). Завтра господин Штайнмайер станет первым западным политиком высокого ранга, который посетит Мангистаускую область на берегу Каспийского моря, где он станет свидетелем огромного потенциала этого маршрута», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится с государственным визитом в Казахстане. В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений, а также состоялся обмен мнениями по актуальной международной повестке дня. Ряд документов подписали по итогам визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан. По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном форматах Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер выступили перед представителями средств массовой информации.

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме. Президенты Казахстан и Германии также приняли участие в Форуме ректоров казахско-немецких вузов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Экономика Германия Мангистауская область
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