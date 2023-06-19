Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с государственным визитом. В аэропорту Астаны высокого гостя встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

В рамках визита главы двух государств проведут переговоры по вопросам укрепления казахско-германского стратегического партнерства, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.

Ожидается, что Федеральный Президент Германии выступит на Форуме ректоров казахстанских и немецких университетов, а также совместно с Президентом Казахстана поучаствует в работе казахско-германского бизнес-форума.

В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер также посетит Мангистаускую область, где примет участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.