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    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан

    18 Июня 2023, 12:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 19 по 21 июня по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева состоится государственный визит Федерального Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе визита главы государств проведут переговоры, в ходе которых будут рассмотрены состояние и перспективы укрепления казахско-германского стратегического партнерства с акцентом на расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, развитие транспортно-логистического и энергетического взаимодействия, а также углубление гуманитарных связей.

    По итогам планируется подписание ряда двусторонних документов.

    Федеральный Президент Германии выступит на Форуме ректоров казахстанских и немецких университетов.

    Кроме того, президенты Казахстана и Германии примут участие в казахско-германском бизнес форуме.

    В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер планирует посетить Мангистаускую область и ознакомиться с экономическим потенциалом региона.

    Президент ФРГ планирует принять участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга, а также в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.

    Федеральный Президент Германии станет первым европейским лидером, посетившим Мангистаускую область.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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