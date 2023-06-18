Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Июня 2023, 12:02
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 19 по 21 июня по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева состоится государственный визит Федерального Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе визита главы государств проведут переговоры, в ходе которых будут рассмотрены состояние и перспективы укрепления казахско-германского стратегического партнерства с акцентом на расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, развитие транспортно-логистического и энергетического взаимодействия, а также углубление гуманитарных связей.

По итогам планируется подписание ряда двусторонних документов.

Федеральный Президент Германии выступит на Форуме ректоров казахстанских и немецких университетов.

Кроме того, президенты Казахстана и Германии примут участие в казахско-германском бизнес форуме.

В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер планирует посетить Мангистаускую область и ознакомиться с экономическим потенциалом региона.

Президент ФРГ планирует принять участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга, а также в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.

Федеральный Президент Германии станет первым европейским лидером, посетившим Мангистаускую область.


Президент Казахстана   Германия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Институт государственных инспекторов соцзащиты ввели в Казахстане
Институт государственных инспекторов соцзащиты ввели в Казахстане
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
ЧП в Атырау: на АНПЗ остановились установки переработки нефти, в городе нет света и воды
ЧП в Атырау: на АНПЗ остановились установки переработки нефти, в городе нет света и воды