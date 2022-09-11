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    Президент ФРГ предупредил о росте числа бездомных в Германии

    11 Сентября 2022, 22:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за роста тарифов и арендной платы будущей зимой число бездомных в Германии может увеличиться, предупредил Штайнмайер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) предупредил об увеличении числа бездомных в ФРГ из-за роста арендной платы и дополнительных бытовых расходов. Речь Штайнмайера опубликована на сайте президента в воскресенье, 11 сентября.

    Проблема бездомных обостряется на фоне приближения «кризисной зимы» и роста цен на еду, электричество и отопление, подчеркнул глава государства, выступая в своей резиденции по случаю Дня бездомных.

    По словам президента, в Германии собственного жилья нет более чем у 300 тыс. человек. Почти 180 тыс. из них живут в приютах, а около 45 тыс. вынуждены постоянно ночевать на улице.

    «Есть беженцы, которые продолжают жить в общежитиях, и люди, которые живут у родственников или знакомых без собственного договора найма и часто кочуют с одного дивана на другой», - заявил Штайнмайер.

    «Более 300 тыс. – это слишком много. В ближайшие месяцы это число грозит еще больше увеличиться. Кризисы могут привести к тому, что еще больше людей в нашей стране столкнутся с нехваткой жилья осенью и зимой», - предупредил президент.

    К группе риска, по его словам, относятся люди с низкими доходами и семьи, которые больше не могут платить за аренду или нести дополнительные расходы из-за роста цен.

    Перед немецкими властями стоит цель к 2030 году обеспечить жильем каждого жителя Германии, сказал Штайнмайер. Для этого, в том числе необходимо сделать жилье более доступным, нарастив долю специального жилого фонда для бездомных, подчеркнул президент.

    В июле Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что на конец января около 178 тыс. человек в стране проживали в приютах, общежитиях и местах для временного ночлега. При этом ведомство не учитывало тех, кто нашел приют у друзей, семьи или знакомых, а также бездомных, живущих на улице.

    Исследование показало, что средний возраст бездомных составляет 32 года. 37 % людей без дома моложе 25 лет, почти 5 % – старше 65 лет.

    Фото с сайта Deutsche Welle.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Германия Мировые новости
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