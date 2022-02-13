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    Президент ФРГ переизбран на второй срок

    13 Февраля 2022, 20:35

    БЕРЛИН. DW - КАЗИНФОРМ - Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) переизбран на пост президента ФРГ на второй срок. В воскресенье, 13 февраля, за его кандидатуру проголосовало подавляющее число членов Федерального собрания, которое собирается специально для выборов главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    В поддержку политика были отданы 1045 из 1425 поданных и признанных действительными голосов, 86 членов собрания воздержались, 294 человека проголосовали за других кандидатов.

    Как и ожидалось, 66-летний Штайнмайер одержал победу уже в первом туре, его поддерживали все наиболее крупные политические силы - входящие в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Союз 90/»зеленые« и Свободная демократическая партия (СвДП), а также консервативный блок ХДС/ХСС. Все вместе эти партии обладают большинством в Федеральном собрании.

    Федеральное собрание, созываемое исключительно для того, чтобы избрать нового президента, состоит на одну половину из депутатов бундестага, а на вторую - из выборщиков, откомандированных в Берлин всеми 16 земельными парламентами (ландтагами). Это могут быть как местные депутаты и политики локального уровня, так и известные люди из других областей: общественные деятели, спортсмены, музыканты и пр. В этом году в голосовании в Федеральном собрании приняли участие 1472 выборщика.

    Помимо Штайнмайера в выборах участвовали еще три кандидата: медик из Майнца Герхард Траберт (Gerhard Trabert), которого выдвинула Левая партия (он получил 96 голосов), экономист Макс Отте (Max Otte) от «Альтернативы для Германии« (140 голосов) и астрофизик Штефани Гебауэр (Stefanie Gebauer) от партии «Свободные избиратели« (58 голосов).

    Почти 25 лет в политике

    Выходец из рабочей семьи Франк-Вальтер Штайнмайер родился 5 января 1956 года в городе Детмольд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Карьера политика началась в команде будущего канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) - Штайнмайер руководил его офисом, когда Шрёдера занимал должность премьер-министра Нижней Саксонии. После того как Шрёдер стал канцлером ФРГ, Штайнмайер переехал с ним в Берлин, где сначала работал статс-секретарем в ведомстве федерального канцлера, а позднее возглавил это ведомство.

    С 2005 года Штайнмайер занимал пост министра иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС и СДПГ. В 2007 года вступил в должность вице-канцлера ФР. После парламентских выборов 2009 года был председателем фракции СДПГ в бундестаге. А после парламентских выборов 2013 года вновь возглавлял министерство иностранных дел ФРГ. В 2017 был избран федеральным президентом Германии, сменив на этом посту Йоахима Гаука (Joachim Gauck).

    Президентом ФРГ может стать любой гражданин Германии, достигший 40-летнего возраста и обладающий избирательным правом. Президента избирают на пять лет, переизбираться на этот пост можно всего один раз.

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    Выборы Германия
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