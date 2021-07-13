Президент Франции сделал обращение к населению в связи с распространением дельта-штамма COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В понедельник вечером президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телеобращением к жителям республики в связи с растущими показателями распространения в стране дельта-варианта COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства объявил о дальнейших мерах по сдерживанию более инфекционного варианта коронавируса и изложил план сделать вакцинацию обязательной для медицинских работников.

Эммануэль Макрон начал свое выступление с того, что призвал французских граждан пройти вакцинацию. «Если мы не предпримем действий сегодня, количество случаев COVID-19 будет расти», - сообщил французский президент.

По его словам, что правительство Франции стремится к 100-процентному уровню вакцинации по всей стране. Так, вакцинация станет обязательной для всех медицинских работников Франции.

Э.Макрон призвал медработников сделать прививки до 15 сентября, после чего они могут подвергнуться штрафам. Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран также заявил, что не вакцинированные медицинские работники не будут допущены к работе после 15 сентября.

«Вакцинация - это вопрос индивидуальной ответственности и нашей свободы, подчеркнул президент.

Кроме того, во Франции в сентябре стартует кампания по вакцинации учащихся старших, средних и начальных классов.

Среди прочих мер, президент Э.Макрон объявил, что будет восстановлен комендантский час на французских заморских территориях Мартиника и Реюньон.

ПЦР-тесты для французов больше не будут бесплатными с осени, если только они не будут предписаны врачами. Данная мера также направлена на повышение показателей вакцинации, поощряя людей получать вакцину, а не делать повторные ПЦР-тесты.

- Этот летний сезон станет временем экономического подъема, заявил Э.Макрон, добавив, что «паспорт здоровья» - цифровой сертификат вакцинации ЕС с августа будет требоваться во всех учреждениях Франции, включая бары, рестораны, кафе и торговые центры.

Вскоре после выступления президента Франции онлайн-портал здравоохранения Франции временно приостановил работу по техническим причинами из-за большого количества желающих, записаться на вакцинацию.