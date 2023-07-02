Президент Франции проведет экстренное совещание

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Президент Франции Э.Макрон проведет сегодня вечером в 19:30 часов местного времени очередное совещание с членами правительства, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Елисейском дворце глава государства примет несколько членов правительства в связи с массовыми беспорядками, охватившими Францию.

Объявлено, что будут присутствовать премьер-министр Элизабет Борн, министр внутренних дел Жеральд Дарманин и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

Спустя пять суток после начала беспорядков по всей Франции, по данным французских властей, насилие идет на убыль.

Тем не менее, на данный момент известно, что атакован дом мэра города Л'Аи-ле-Роз. Кроме того, двое полицейских получили огнестрельные ранения в г.Париже; 45 полицейских и жандармов ранены. Подожжено 577 автомобилей и 74 здания. 26 полицейских участков, казарм и полицейских участков подверглись нападению.

Силами правопорядка арестовано 719 человек.