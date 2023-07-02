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    Президент Франции проведет экстренное совещание

    2 Июля 2023, 17:28

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Президент Франции Э.Макрон проведет сегодня вечером в 19:30 часов местного времени очередное совещание с членами правительства, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В Елисейском дворце глава государства примет несколько членов правительства в связи с массовыми беспорядками, охватившими Францию.

    Объявлено, что будут присутствовать премьер-министр Элизабет Борн, министр внутренних дел Жеральд Дарманин и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

    Спустя пять суток после начала беспорядков по всей Франции, по данным французских властей, насилие идет на убыль.

    Тем не менее, на данный момент известно, что атакован дом мэра города Л'Аи-ле-Роз. Кроме того, двое полицейских получили огнестрельные ранения в г.Париже; 45 полицейских и жандармов ранены. Подожжено 577 автомобилей и 74 здания. 26 полицейских участков, казарм и полицейских участков подверглись нападению.

    Силами правопорядка арестовано 719 человек.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Франция Мировые новости
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