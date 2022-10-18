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    Президент Франции поздравил Карима Бензема с «Золотым мячом»

    18 Октября 2022, 07:48

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Президент Франции Э. Макрон в Twitter поздравил французов с присвоением Кариму Бензема титулованной награды «Золотой мяч», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Две буквы и цифра, которые войдут в историю футбола. Спустя 24 года после Зидана – Карим Бензема приносит Франции новый «Золотой мяч». Поздравляем его!» - написал в Twitter Э. Макрон. Ранее его твит «KB9» (Карим Бензема номер «9»), написанный сразу после объявления футбольной награды набрал более 100 тысяч отметок «нравится».

    Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась вечером в понедельник в Париже. По мнению спортивных экспертов, К. Бензема получил награду за лидерские качества и стал одной из главных причин, в чемпионстве «Реала» в Испании и победе клуба в Лиге чемпионов.

    В числе претендентов на «Золотой мяч» также были: Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду и другие футболисты мира.

    Как сообщалось ранее, футболист Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» сезона 2021-2022.

    Фото: championat.com

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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